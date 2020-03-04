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В Раде готовят модель голосования за новое правительство

Новости » Политика     04.03.2020 - 14:40
В Раде готовят модель голосования за новое правительство
Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пока что планируют голосовать списком

В Аппарате Верховной рады планируют сформировать модель голосования за новый состав Кабинета министров. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Корниенко, была проведена дискуссия относительно регламента.

"Я обещал обратиться в регламентный комитет за разъяснением. Глава Верховной рады эту норму трактует так, что новое правительство назначается списком. Фракции Верховной рады настаивают на другой трактовке регламента. Эта дискуссия постоянно происходит", - сказал он.

По его словам, аппарат ВР и глава Верховной рады Дмитрий Разумков примут соответствующее решение и сформируют модель голосования.

"Пока что по их мнению это голосование списком (за состав нового Кабмина - ред.). Фракция "Слуги народа также это поддерживает", - сказал он.

Напомним, 4 марта в Верховной раде планируется голосование по отставке премьер-министра Алексей Гончарука и назначению нового премьера и нового состава правительства.

Ранее источник во фракции "Слуга народа" сообщил, во фракции не хватает голосов за новый состав Кабинета министров для голосования пакетом.

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