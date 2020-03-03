В СН сообщили, кто может стать новым генпрокурором вместо Рябошапки

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Если отчет Рябошапки будет признан неудовлетворительным, то его заменят

Новым генеральным прокурором Украины вместо Руслана Рябошапки может стать нардеп Сергей Ионушас. Об этом РБК-Украина сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

Верещук отметила, что Рябошапку уволят, если его отчет будет признан неудовлетворительным.

"Это было предложение, которое на заседании фракции выдвинул господин Холодов. Генпрокурора могут заменить при одном условии. Если так произойдет, отчет Рябошапки будет признан неудовлетворительным. Только в этом случае. Было сигнальное голосование и мы (фракция СН, - ред.) поддержали нашего коллегу. Президент ничего не комментировал по этому поводу, это было наше фракционное решение ", - сообщила Верещук.

Также источники РБК-Украина подтверждают, что сигнальное голосование за Сергея Ионушаса было и фракция поддержала его.

Отметим, вчера Рябошапка заявил, что голосование по отставке генерального прокурора в среду может и состояться, но вряд ли будет успешным. По его словам, "ничего нового, и ничего не состоится".

Подчеркнем, глава государства Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта.