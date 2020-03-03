Стал известен возможный состав Кабмина Шмыгаля

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

В Министерстве развития общин и территорий Шмыгаля могут заменить Алексей Чернышов или Людмила Бугай

Стал известен возможный состав правительства Дениса Шмыгаля, которого президент Владимир Зеленский предложил на должность нового премьер-министра. Об этом сообщают источники РБК-Украина.

В Министерстве развития общин и территорий Шмыгаля могут заменить Алексей Чернышов или Людмила Бугай.

Министром экономики вместо Тимофея Милованова может стать Роман Жуковский, который ранее работал в Секретариате президента Виктора Ющенко.

Дмитрия Дубилета на должности министра Кабинета министров может заменить Олег Демчина.

Минфин может возглавить Игорь Уманский, который дважды был первым заместителем министра финансов, а также исполнял обязанности министра.

Должность вице-премьера по оборонной промышленности может занять Роман Коростелев, а министром здравоохранения может стать Илья Емец, который уже возглавлял Минздрав короткое время в 2010-2011 годах.

Также министром социальной политики может стать Марина Лазебна, которая сейчас занимает должность главы Государственной социальной службы, а возглавить новое Министерство спорта может олимпийский чемпион по фехтованию Вадим Гутцайт.

Главой Министерства обороны может стать экс-глава украинской стороны СЦКК генерал-лейтенант ВСУ в отставке Андрей Таран.

Дмитрий Кулеба может занять пост министра иностранных дел и остаться в должности вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Арсена Авакова могут оставить на посту главы Министерства внутренних дел.

Анна Новосад - уходит из Министерства образования и науки, Владислав Криклий - остается министром инфраструктуры, а Владимир Бородянский - в Минкульте, глава Минэнерго - еще обсуждается, а Тимофей Милованов может возглавить Минагрополитики.

Ранее источники РБК-Украина сообщали, спикер Рады Дмитрий Разумков на заседании фракции "Слуга народа" заявил, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и оно уже поступило в Верховную Раду.

Также источники издания сообщали, что сегодня на заседании фракции СН могут принять решение об отставке главы правительства Алексея Гончарука и генерального прокурора Руслана Рябошапки.