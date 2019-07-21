Явка на выборах в Раду: все подробности

Данные о явке избирателей на парламентских выборах 2019 в регионах Украины и все подробности хода голосования 21 июля - в материале РБК-Украина.

Голосование на выборах в Раду

С 08:00 до 20:00 21 июля 2019 украинцы могут проголосовать за кандидатов в народные депутаты нового состава парламента.

29 798 избирательных участков работают в 199 округах по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий на востоке страны и АР Крым.

Голосование для граждан Украины, находящихся за пределами страны, организовано на 102 зарубежных участках.

По данным ЦИК, ориентировочное количество избирателей составляет 29 764 496 человек.

Центральная избирательная комиссия будет оглашать данные о явке по округам в течение дня голосования 21 июля. Итоговые показатели по Украине объявят после закрытия участков. Также активность избирателей будут регистрировать во время экзит-полов.

Прогнозируемая явка

Согласно результатам опроса компании Research & Branding Group (проведен 29 июня - 7 июля среди 2 тыс. респондентов), во внеочередных парламентских выборах 2019 планируют принять участие 77% граждан. 44% опрошенных сообщили, что точно намерены голосовать, 34% потенциальных избирателей будут голосовать скорее всего.

Директор Социологической группы “Рейтинг” Алексей Антипович в интервью РБК-Украина сообщил, что в истории украинских выборов классическими показателями явки являются 60% на президентских, 55% на парламентских и 50% на местных.

Также он выразил мнение, что явка на выборах в Раду 2019 будет выше привычной. "Сейчас мы имеем продолжение президентской кампании, запрос на изменения только вырос, менять всех и вся украинец готов и хочет, но все же градус немного снижается. В любом случае, явка будет выше привычной, может, будет дотягивать до 60%, на уровне 57-58%", - сообщил Антипович.

На явку избирателей может повлиять и сезон отпусков. Согласно данным группы “Рейтинг”, во второй половине июля в отпуск планируют уйти 24% украинцев.

Фото: участие в парламентских выборах (ratinggroup.ua)

При этом 80% из тех, чей отдых совпадает с датой выборов, считают, что смогут проголосовать. 14% заявили, что голосовать не смогут, еще 6% не определились. Таким образом, из-за отпуска пропустят голосование около 3% избирателей.

Явка на парламентских выборах 2014

На выборах в Верховную раду 26 октября 2014 года итоговая явка избирателей по всей Украине составила чуть более 50%. В 12:00 показатель находился на уровне 20,33%, к 16:00 явка увеличилась до 40,69%, на момент закрытия участков по всей территории страны проголосовало 52,42% избирателей.

Наиболее активными на парламентских выборах в 2014 году были жители западных областей. Во Львовской области проголосовало 70% граждан, в Тернопольской - 68,28%, в Волынской области на избирательные участки пришло 64,85% украинцев.