Явка на виборах в Раду: всі подробиці

Дані про явку виборців на парламентських виборах 2019 у регіонах України та всі подробиці ходу голосування 21 липня - в матеріалі РБК-Україна.

Голосування на виборах у Раду

З 08:00 до 20:00 21 липня 2019 українці можуть проголосувати за кандидатів у народні депутати нового складу парламенту.

29 798 виборчих дільниць працюють у 199 округах по всій Україні, за винятком тимчасово окупованих територій на сході країни і АР Крим.

Голосування для громадян України, які перебувають за межами даржави, організовано на 102 закордонних дільницях.

За даними ЦВК, орієнтовна кількість виборців становить 29 764 496 осіб.

Центральна виборча комісія буде оголошувати дані про явку на округах протягом дня голосування 21 липня. Підсумкові показники по Україні оголосять після закриття дільниць. Також активність виборців реєструватимуть під час екзит-полів.

Прогнозована явка

Згідно з результатами опитування компанії Research & Branding Group (проведене 29 червня - 7 липня серед 2 тис.респондентів), у позачергових парламентських виборах 2019 планують взяти участь 77% громадян. 44% опитаних повідомили, що точно мають намір голосувати, 34% потенційних виборців будуть голосувати швидше за все.

Директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в інтерв'ю РБК-Україна повідомив, що в історії українських виборів класичними показниками явки є 60% на президентських, 55% на парламентських і 50% на місцевих.

Також він висловив думку, що явка на виборах у Раду 2019 буде вище звичної. "Зараз ми маємо продовження президентської кампанії, запит на зміни тільки виріс, міняти всіх і вся українець готовий і хоче, але все ж градус трохи знижується. В будь-якому випадку, явка буде вищою звичної, може, буде дотягувати до 60%, на рівні 57-58%", - повідомив Антипович.

На явку виборців може вплинути і сезон відпусток. Згідно з даними групи "Рейтинг", у другій половині липня у відпустку планують піти 24% українців.

Фото: участь в парламентських виборах (ratinggroup.ua)

При цьому 80% з тих, чий відпочинок збігається з датою виборів, вважають, що зможуть проголосувати. 14% заявили, що голосувати не зможуть, ще 6% не визначились. Таким чином, через відпустки пропустять голосування близько 3% виборців.

Явка на парламентських виборах 2014

На виборах до Верховної ради 26 жовтня 2014 року підсумкова явка виборців по всій Україні склала трохи більше 50%. О 12:00 показник знаходився на рівні 20,33%, до 16:00 явка збільшилася до 40,69%, на момент закриття дільниць по всій території країни проголосувало 52,42% виборців.

Найбільш активними на парламентських виборах в 2014 році були жителі західних областей. У Львівській області проголосувало 70% громадян, в Тернопільській - 68,28%, у Волинській області на виборчі дільниці прийшло 64,85% українців.