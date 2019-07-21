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В ЦИК сравнили явку с прошлыми парламентскими выборами

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 18:32
В ЦИК сравнили явку с прошлыми парламентскими выборами
Фото: выборы в Раду (РБК-Украина)

Самая низкая явка фиксируется в западных областях

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) констатируют, что явка избирателей на досрочных парламентских выборах 2019 года ниже, чем на прошлых выборах в Верховную раду. Об этом во время брифинга сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Бернацкой, по состоянию на 16:00 явка на внеочередных парламентских выборах составляет 36,59%, а на предыдущих выборах в 2014 году, по состоянию на то же время, явка составляла более 40%.

"Процесс выборов проходит в спокойном режиме. До завершения голосования осталось меньше двух часов. По поводу явки, мы имеем по стране по состоянию на 16:00 показатель в 36,59%. Если вас интересуют сравнение с парламентскими выборами 2014 года, которые также были досрочными, по состоянию на 16:00 в 2014 году явка составляла чуть более 40%. Разница не значительная, несмотря на то, что сейчас период отпусков. Надеемся, что на момент закрытия участков она будет значительно выше", - заявила Бернацкая.

Кроме того, секретарь Центризбиркома добавила, что аутсайдерами на выборах в Раду являются западные регионы, где явка достигает около 30%.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 16:00 явка на внеочередных парламентских выборах превысила 30%. По данным Центризбиркома, самая высокая явка избирателей зафиксирована в Черниговской (41,69%) и Полтавской (41,52%) областях. Самый низкий показатель в Черновицкой области, где на данный момент проголосовали всего 27,91% избирателей.

Отметим, что по данным Гражданской сети ОПОРА, по состоянию на 12 часов явка на внеочередных выборах народных депутатов составляла около 20%. В ОПОРЕ отметили, что по сравнению с активностью избирателей на выборах в 2012 и 2014 годах, явка на нынешних выборах является самой низкой.

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