ЦИК передал бюллетени на заграничные избирательные участки

ФОТО6 здание ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)

Для зарубежных избирательных участков передали 449 тыс.172 бюллетеня

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала Участковым избирательным комиссиям (УИК) заграничных избирательных участков бюллетени для голосования на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центризбирком.

Как сообщается, на заседании 15 июля ЦИК передала УИК зарубежных избирательных участков через представителя Министерства иностранных дел Украины - начальника Управления генерального секретариата Святослава Драча избирательные бюллетени.

Всего на 102 зарубежных избирательных участка передали 449 тыс. 172 бюллетеня. После завершения процедуры передачи был составлен соответствующий протокол Центральной избирательной комиссии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ЦИК приняла решение перепечатать бюллетени для 5 избирательных округов в связи с изменением состава кандидатов в нардепы. Ранее напечатанные бюллетени для ОИО № 26, 119, 134, 68, 72 будут уничтожены.

Кроме того, избирательные бюллетени, которые печатают для голосования на внеочередных выборах в Верховную раду, имеют 8 степеней защиты.

Также ЦИК отказал в регистрации 17 официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Верховную раду от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в связи с тем, что указаные лица являются гражданами России.