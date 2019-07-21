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Данные по явке на 12:00 задерживаются из-за ситуации на 94 округе

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 16:19
Данные по явке на 12:00 задерживаются из-за ситуации на 94 округе
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Данные по явке задерживаются из-за ситуации на округе в Киевской области

Данные по явке на 12:00 во время голосования на внеочередных выборах в Верховную раду задерживаются из-за ситуации на 94 округе (Васильков, Обухов, Васильковский и Обуховский районы Киевской области). Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

По состоянию на 16:00 данные по явке есть на всех округах в Киевской области, кроме 94.

Данные по явке на 12:00 задерживаются из-за ситуации на 94 округе

Напомним, ранее заместитель председателя ЦИК Олег Конопольский заявил, что в Центральной избирательной комиссии будут пытаться решить ситуацию в одномандатном избирательном округе №94 во время голосования на выборах согласно избирательного законодательства. По его словам, сейчас 94 округе должно состояться заседание избирательной комиссии.

РБК-Украина писало, что правоохранители открыли уголовное производство по факту препятствования осуществлению избирательного права в одномандатном избирательном округе №94 (Васильков, Обухов, Васильковский и Обуховский районы Киевской области).

Кроме того, во время брифинга Конопольский обратился к представительнице политической партии Оксане Сыроид с просьбой зайти к представителям ЦИК для того, чтобы найти способ решить ситуацию, согласно избирательного законодательства.

Отметим, что в данном округе зарегистрированы 42 кандидата. В том числе народный депутат Игорь Кононенко, журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.

 

 

 

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