Социологи спрогнозировали явку на выборах в Раду

Фото: иректор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович (РБК-Украина)

Явка на выборах в Раду ожидается выше привычной

Явка на досрочных выборах в Раду, которые состоятся 21 июля, ожидается выше привычной. Об этом в интервью РБК-Украина сказал директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Социолог напомнил, что в истории украинских выборов на президентские выборы ходят около 60% избирателей, на парламентские - 55%, на местные - 50%. Это классические показатели.

"Сейчас мы имеем продолжение президентской кампании, запрос на изменения только вырос, менять всех и вся украинец готов и хочет, но все же градус немного снижается. Но, в любом случае, явка буде выше привычной, может, будет дотягивать до 60%, на уровне 57-58%", - сообщил Антипович.

При этом он призвал учитывать, что официальный показатель ЦИК считает от всех избирателей, которые записаны в списки.

"Мы же как социологи общаемся с людьми, которые есть на месте, а у нас многие уехали на заработки за рубеж. Физическое количество избирателей меньше, чем фиксирует ЦИК. Можно говорить, что показатель явки, близкий к 70%, был бы правомерным - но от тех, кто по факту, а не номинально есть в стране", - сказал он.

Антипович подчеркнул, что социологам очень нужна перепись населения, "чтобы понять, сколько же нас есть".

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", на вторую половину месяца планируют отпуск 24% граждан Украины. Это может повлиять на явку на досрочных выборах в Верховную раду, которые должны состояться 21 июля. По данным опроса, треть планирует провести отпуск по месту жительства, 37% отметили, что имеют планы посетить другой регион Украины, 18% - за границу, 18% - еще не определились.

Как сообщало РБК-Украина, по данным фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова, проведенного 13-20 июня, на досрочных парламентских выборах 5%-ный барьер могут преодолеть пять-шесть партий.