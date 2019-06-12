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Летние отпуска могут повлиять на явку на выборах

Новости » Выборы 2019    12.06.2019 - 17:55
Летние отпуска могут повлиять на явку на выборах
Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Из-за отпуска выборы 21 июля пропустят около 3% избирателей

На время досрочных парламентских выборов, которые должны состояться 21 июля, планируют отпуск 24% граждан Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Летние отпуска могут повлиять на явку на выборах

При этом при этом 80% из тех, кто запланировал отпуск на вторую половину июля, считают, что смогут проголосовать. 14% - заявили, что голосовать не смогут, еще 6% - не определились. Таким образом, из-за отпуска пропустят голосование около 3% избирателей.

Летние отпуска могут повлиять на явку на выборах

По данным опроса, треть планирует провести отпуск по месту жительства, 37% отметили, что имеют планы посетить другой регион Украины, 18% - за границу, 18% - еще не определились.

Относительно больше тех, кто планирует отдых на вторую половину июля, среди избирателей партий "Европейская Солидарность", "Слуга народа", а также тех, кто вообще не намерен принимать участие в голосовании.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-9 июня 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,2%.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля. В настоящее время указ о роспуске парламента рассматривает Конституционный суд.

Отметим, по данным опроса  Социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-9 июня, если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, в голосовании готовы были бы принять участие около 84% граждан. По данным опроса, в Верховную раду проходят пять партий.

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