Явка на выборах в Раду достигла 37%

ЦИК обновил данные по явке на выборах в Раду
Явка на выборах в Верховную раду по состоянию на 16:00 достигает 37%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центризбиркома.
Центризбирком сообщает, что по данным 198 из 199 округов, по состоянию на 16:00 явка составляет 36,59%. Самая высокая явка (41,69%) - в Черниговской области, самая низкая - в Закарпатской (30,05%).
Кроме того, Центризбирком обновил информацию о явке на 12:00. Так, по данным всех 199 округов, явка на состоянию на 12:00 составляла 19,21%.
Отметим, по данным "Опоры", явка на 16:00 составляет 36,9%.
Напомним, ранее сообщалось, что явка на выборах в Раду по состоянию на 12:00 составляла около 20%. Наблюдатели сети "Опора" сравнили активновность избирателей на выборах в 2012, 2014 и 2019 годах и явка на текущих выборах является самой низкой с 2012 года.