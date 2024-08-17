Визначні місця Люксембурга: що подивитись в одній з найменших країн Європи

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Площа Гійома II

Площа Гійома II - популярне і жваве місце Люксембургу. Знаходиться вона на місці монастиря францисканців, який був зруйнований в 1829 році.

Центр площі прикрашає кінна статуя люксембурзького герцога Гійома II. У вихідні на площі розташовується ринок, а у святкові дні тут встановлюють сцену для виступів.

Площа Гійома II (фото з мережі)

Собор Люксембурзької Богоматері

Люксембурзький собор (відомий як люксембурзький Нотр-Дам) - катедральний собор Римо-католицької церкви в південній частині Люксембургу. Будівля була побудована в 17 столітті як єзуїтська церква, але через століття собор передали люксембурзькому приходу.

Зовні церква виконана в готичному стилі, а внутрішньо оздоблення має риси Відродження.

Собор Люксембурзької Богоматері (фото з мережі)

Замок Берг

Замок Берг - основна резиденція великих герцогів Люксембургу. Знаходиться в місті Кольмар-Берг, біля злиття двох головних річок країни - Альзет і Атерт.

Ця споруда ще в 19 столітті була місцем проживання правлячих намісників, але по завершенню Другої світової війни замок довелося реставрувати.

Однак огляд цієї історичної пам'ятки для туристів закритий, тому що наразі тут проживає сім'я Великого Герцога.

Замок Берг (фото з мережі)

Замок Віанден

Віанден - середньовічний замок у Люксембурзі та один з найбільших фортифікованих замків Західної Європи. Розташовується він в однойменному мальовничому містечку.

Замок побудований у 10 столітті, перебудований у романському стилі протягом 11 - 14 століть. Наприкінці цього періоду були додані готичні трансформації та обробка.

За свою довгу історію замок пережив безліч руйнувань, а у 1977 році він був остаточно відновлений і відкритий для туристів.

Фото: замок Віанден (wikipedia.org)

Люксембурзька Швейцарія

Люксембурзька Швейцарія - невеличкий географічний субрегіон на сході Люксембургу, що отримав назву через схожість його ландшафту до ландшафту Швейцарії. Займає 7 % площі країни.

Ландшафт утворився протягом близько 1 мільйона років внаслідок вимивання відкладень вапняку з плато, складеного в основному з пісковику. До того плато протягом 20 млн років було морським дном.

У цій місцевості протікає кілька мальовничих річок, а також тут розташовується найстаріше місто Люксембургу Ехтернах.

Люксембурзька Швейцарія (фото з мережі)

Міст Адольфа

Міст Адольфа побудований в місті Люксембург протягом 1900-1903 років, за часів правління герцога Адольфа. На той час це був найбільший кам'яний міст у світі.

Міст з’єднує Верхнє і Нижнє міста. Вечорами склепіння мосту Адольфа прикрашаються ілюмінацією.

Фото: міст Адольфа (wikimedia.org)

Замок Бофор

Головною пам’яткою міста Бофор, розташованого на плато в районі Мюллерталь на сході Люксембургу, є однойменний замок, збудований у 12 столітті.

Колись на місці нинішнього замку була проста оборонна фортеця, яка згодом перетворилася в потужний форт.

Сьогодні туристи там можуть оглянути бофорську в’язницю з обладнаною камерою тортур, а також Головну вежу замку, з якої відкривається чудовий вид на місто.

Замок Бофор (фото з мережі)

Фортеця "Три жолуді"

Фортеця "Три жолуді" є частиною історичних укріплень Люксембургу. Вона розташована в парку "Три Жолуді" на південному сході міста.

Фортеця має три вежі, на даху кожної з них розташований жолудь, на честь чого вона й отримала свою назву.

Колись вежі цієї фортеці були в складі потужного форту, побудованого в 1732 році для оборони міста.

У 1867 році фортеця була повністю зруйнована. Після там розташовується музей Тюнгена, присвячений історії цієї споруди.

Фото: фортеця "Три жолуді" (wikipedia.org)

Національний парк От-Сюр

Національний парк От-Сюр створений у 1999 році. Він знаходиться на північному заході від Еслінг.

Парк створений для захисту навколишнього середовища, рідкісних видів рослин і тварин.

Для відвідувачів парку є безліч способів проведення дозвілля: прогулянки на природі, огляд пам'яток культури, заняття водними видами спорту на водосховищі От-Сюр. У парку є будиночки для відпочивальників. Щороку в перші вихідні липня в парку проводяться фестивалі.

Національний парк От-Сюр (фото з мережі)