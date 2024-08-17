Достопримечательности Люксембурга: что посмотреть в одной из самых маленьких стран Европы

Содержание:

Площадь Гийома II

Площадь Гийома II - популярное и оживленное место Люксембурга. Находится она на месте францисканского монастыря, который был разрушен в 1829 году.

Центр площади украшает конная статуя люксембургского герцога Гийома II. По выходным на площади располагается рынок, а в праздничные дни здесь устанавливают сцену для выступлений.

Площадь Гийома II (фото из сети)

Собор Люксембургской Богоматери

Люксембургский собор (известный как люксембургский Нотр-Дам) - кафедральный собор Римско-католической церкви в южной части Люксембурга. Здание было построено в 17 веке как иезуитская церковь, но спустя столетие собор передали люксембургскому приходу.

Внешне церковь выполнена в готическом стиле, а внутренне убранство имеет черты Возрождения.

Собор Люксембургской Богоматери (фото из сети)

Замок Берг

Замок Берг - основная резиденция великих герцогов Люксембурга. Находится в городе Кольмар-Берг, возле слияния двух главных рек страны - Альзет и Атерт.

Это сооружение еще в 19 веке являлось местом обитания правящих наместников, но по завершении Второй мировой войны замок пришлось реставрировать.

Однако обзор этого исторического памятника для туристов закрыт, потому что сейчас здесь проживает семья Великого Герцога.

Замок Берг (фото из сети)

Замок Вианден

Вианден - средневековый замок в Люксембурге и один из самых больших фортифицированных замков Западной Европы. Располагается он в одноименном живописном городке.

Замок построен в 10 веке, перестроен в романском стиле на протяжении 11 - 14 веков. К концу этого периода были добавлены готические трансформации и обработка.

За свою долгую историю замок пережил множество разрушений, а в 1977 году он был окончательно восстановлен и открыт для туристов.

Фото: замок Вианден (wikipedia.org)

Люксембургская Швейцария

Люксембургская Швейцария небольшой географический субрегион на востоке Люксембурга, получивший название из-за схожести его ландшафта к ландшафту Швейцарии. Занимает 7% площади страны.

Ландшафт образовался в течение около 1 миллиона лет вследствие вымывания отложений известняка из плато, составленного в основном из песчаника. До этого плато в течение 20 млн лет было морским дном.

В этой местности протекает несколько живописных рек, а также здесь располагается самый старый город Люксембурга в Эхтернах.

Люксембургская Швейцария (фото из сети)

Мост Адольфа

Мост Адольфа построен в городе Люксембург в течение 1900-1903 годов, во времена правления герцога Адольфа. В то время это был самый большой каменный мост в мире.

Мост соединяет Верхний и Нижний города. Вечерами своды моста Адольфа украшаются иллюминацией.

Фото: мост Адольфа (wikimedia.org)

Замок Бофор

Главной достопримечательностью города Бофор, расположенного на плато в районе Мюллерталя на востоке Люксембурга, является одноименный замок, построенный в 12 веке.

Когда-то на месте нынешнего замка была простая оборонительная крепость, которая впоследствии превратилась в мощный форт.

Сегодня туристы там могут осмотреть бофорскую тюрьму с оборудованной камерой пыток, а также Главную башню замка, с которой открывается отличный вид на город.

Замок Бофор (фото из сети)

Крепость "Три желудя"

Крепость "Три желудя" является частью исторических укреплений Люксембурга. Она расположена в парке "Три Желуда" на юго-востоке города.

Крепость имеет три башни, на крыше каждой из них расположен желудь, в честь чего она получила свое название.

Когда башни этой крепости были в составе мощного форта, построенного в 1732 году для обороны города.

В 1867 году крепость была полностью разрушена. Затем там располагается музей Тюнгена, посвященный истории этого сооружения.

Фото: крепость "Три желудя" (wikipedia.org)

Национальный парк От-Сюр

Национальный парк От Сюр создан в 1999 году. Он находится к северо-западу от Эслинг.

Парк предназначен для защиты окружающей среды, редких видов растений и животных.

Для посетителей парка есть множество способов проведения досуга: прогулки на природе, осмотр памятников культуры, занятия водными видами спорта на водохранилище От-Сюр. В парке есть домики для отдыхающих. Каждый год в первые выходные июля в парке проводятся фестивали.

Национальный парк От-Сюр (фото из сети)