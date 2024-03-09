Візит Зеленського до Туреччини та анонс перших траншів фіндопомоги від ЄС: новини за 8 березня

Війна Росії проти України: останні новини

Зеленський відвідав Туреччину та провів переговори з Ердоганом

У п'ятницю, 8 березня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Туреччини.

Главу держави також супроводжував міністр оборони України Рустем Умєров.

Президент провів зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом. Однією з тем стало визволення українських полонених.

Після зустрічі Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти мирний саміт щодо війни в Україні. На нього Стамбул хоче запросити представників Москви.

Він нагадав, що Туреччина від самого початку робила і робить свій внесок для мирного врегулювання війни в Україні на основі переговорів.

"Ми готові прийняти мирний саміт до якого залучать і Росію", - додав президент Туреччини.

Зеленський своєю чергою відреагував на формат, запропонований Ердоганом. За його словами, Україна не бачить представників Росії на цьому саміті.

Окрім того, Україна та Туреччина підписали угоду про створення системи електронного обміну попередньою інформацією між митними органами двох держав.

Також Зеленський передав Ердогану список українських полонених, яких утримує Росія. Серед них й репресовані кримські татари.

В ЄК анонсували два транші фіндопомоги Україні на 6 млрд євро

Україна вже у березні отримає фінансову допомогу від Євросоюзу у розмірі 4,5 млрд євро, а у квітні - ще 1,5 млрд євро. Гроші надають у рамках програми Ukraine Facility. Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскі.

Він розповів, що в Євросоюзі остаточно допрацьовують механізм Ukraine Facility, у рамках якого Україні пообіцяли надати 50 млрд євро до 2027 року.

"Перший транш цієї допомоги у розмірі 4,5 млрд євро надійде вже у березні, а незабаром за ним, у квітні, надійде 1,5 млрд євро", - зазначив віцепрезидент ЄК.

Тим часом Кабінет міністрів України затвердив кілька документів, які дозволять Україні отримати транші фіндопомоги від Євросоюзу на 6 млрд євро.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що цього року Україна в рамках програми Ukraine Facility розраховує отримати від ЄС близько 16 млрд євро. І доки тривають усі погодження, наша країна вже домовилася про екстрене фінансування.

"Сьогодні уряд затверджує два документи, які дадуть можливість Україні отримати 6 млрд євро у березні та квітні цього року. Йдеться про затвердження проектів меморандуму та кредитної угоди з ЄС, якими передбачається виділення до 4,5 млрд євро у березні та до 1,5 млрд євро у квітні цього року", - розповів голова Кабміну.

За його словами, Україна матиме ресурси, щоб боротися і перемагати. Це ключова мета і для цього роблять все необхідне.

Із Сектора Газа евакуювали майже 60 громадян України

Із Сектора Гази вдалося евакуювати чергову групу громадян України. Вони тимчасово розміщені в Єгипті.

"7-8 березня відбувся черговий етап евакуації громадян України із Сектора Гази", - ідеться в заяві посольства України в Ізраїлі.

Зазначається, що через контрольний пункт Рафах на територію Єгипту було виведено 59 українських громадян і членів їхніх сімей (дітей - 15, жінок - 37, чоловіків - 8).

"Завдяки зусиллям представників ГУР МО України та дипломатичних працівників посольств України в Ізраїлі та Єгипті, евакуація пройшла успішно,

громадяни розміщені в готелі на території Єгипту, найближчим часом їх буде перевезено в Україну", - додали в посольстві.

Зеленський дав ім'я новому корвету, який виготовила Туреччина для України

Президент Володимир Зеленський дав ім'я новому корвету, який виготовила Туреччина для України.

Згідно з наказом № 150/2024 Зеленський вирішив присвоїти корвету класу "Ada" ВМС ЗСУ ім'я гетьмана Івана Виговського.

Надалі його іменуватимуть корвет "Гетьман Іван Виговський". Це було зроблено з метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам'яті видатного українського військового, політичного та державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Виговського.

Президент, перебуваючи в Туреччині, заявив, що цей указ він підписав учора. Він додав, що корвет обов'язково з'явиться в українських територіальних водах.

"Я впевнений, що він також посилить наші ВМС", - сказав він.

Канада приєдналася до коаліції дронів для України

Міністр оборони Канади Білл Блер зобов'язав Оттаву взяти участь у роботі оборонної контактної групи коаліції зі зміцнення потенціалу України в галузі безпілотників, яку очолюють Латвія і Велика Британія.

Будучи членом цієї коаліції, Канада продовжить пошук шляхів розширення можливостей України в галузі безпілотників.

На сьогодні Канада зробила значний внесок у зміцнення потенціалу України в галузі БПЛА, передавши понад 100 спеціалізованих камер для БПЛА, вироблених у Канаді компанією L3 Wescam.

На додаток до цих пожертвувань минулого місяця Блер оголосив про передачу ще понад 800 БПЛА від компанії Teledyne FLIR з Ватерлоо, Онтаріо.