Із Сектора Газа евакуювали майже 60 громадян України

Із Сектора Гази вчора і сьогодні вдалося евакуювати чергову групу громадян України. Вони тимчасово розміщені в Єгипті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Ізраїлі .

"7-8 березня відбувся черговий етап евакуації громадян України із Сектора Гази", - ідеться в заяві.

Зазначається, що через контрольний пункт Рафах на територію Єгипту було виведено 59 українських громадян і членів їхніх сімей (дітей - 15, жінок - 37, чоловіків - 8).

"Завдяки зусиллям представників ГУР МО України та дипломатичних працівників посольств України в Ізраїлі та Єгипті, евакуація пройшла успішно,

громадяни розміщені в готелі на території Єгипту, найближчим часом їх буде перевезено в Україну", - додали в посольстві.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС

На початку жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль із території Сектору Газа. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики вбили 1200 цивільних та солдатів, а також викрали близько 250 людей.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну військову операцію у секторі Газа, яка триває досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

На початку лютого прем'єр Ізраїлю повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні сектора Гази. Каїр зі свого боку пригрозив припинити ключовий мирний договір з Тель-Авівом, якщо армія Ізраїлю увійде до Рафи.

У лютому стало відомо, що Головне управління розвідки Міноборони України було відповідальне за порятунок українців з Сектора Газа. Розвідники розкрили деталі місії.