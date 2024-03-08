Посилить ВМС. Зеленський дав ім'я новому корвету, який виготовила Туреччина для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента України .

Згідно з наказом № 150/2024 Зеленський вирішив присвоїти корвету класу "Ada" ВМС ЗСУ ім'я гетьмана Івана Виговського.

Надалі його іменуватимуть корвет "Гетьман Іван Виговський". Це було зроблено з метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам'яті видатного українського військового, політичного та державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Виговського.

Посилить флот

Президент, перебуваючи в Туреччині, заявив, що цей указ він підписав учора. Він додав, що корвет обов'язково з'явиться в українських територіальних водах.

"Я впевнений, що він також посилить наші ВМС", - сказав він.

Що відомо про інший корвет

Корвет "Гетьман Іван Мазепа" класу Ada буде адаптований до всіх наявних типів протикорабельних ракет. Роботи зі створення нового українського корвета розпочалися в січні 2021 року, було нарізано сталь і формували секції.

Нагадаємо, на початку липня 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до кінця 2023 року отримає власний військовий корвет. Планується, що корабель приймуть до складу ВМФ України 2024 року.

У вересні 2021 року відбулася закладка корабля типу Ada для ВМС України в Туреччині. На той час було вже сформовано 13 секцій і кіль корабля.

А речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що українські воїни вже проходять підготовку для подальшої служби на корветі "Гетьман Іван Мазепа", який зараз будують у Туреччині.