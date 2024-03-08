Речник "Таврії" розповів, які населені пункти Росія хоче захопити після Авдіївки

Після захоплення Авдіївки російські військові перекидають сили на штурм інших міст та сіл Донецької області.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Після окупації Авдіївки, росіяни кидають великі сили на захоплення Новомихайлівки, Георгіївки, Побєди та Красногорівки на Новопавлівському напрямку Донецької області.

За словами Лиховія, російські війська спрямовують свої атаки з двох боків роботинського виступу, але успіху там не мають.

"Найактивнішим у нас є Новопавлівський напрямок - це на захід від міста Мар'їнка, де противник зосереджує основні зусилля після виходу українських військ з Авдіївки. Зокрема, він кидає величезні сили на захоплення села Новомихайлівка на Донеччині, а також сіл Георгіївка та Побєда, і Красногорівки", - заявив речник.

Лиховій додав, що при цьому на Оріхівському напрямку ворог діє трохи дивним чином.

"Він накопичує час від часу якісь основні ресурси для якогось значного удару бронеколоною з десятками одиниць техніки. Вони знищуються під час цієї атаки, а далі він переходить уже до звичайної тактики малими штурмовими групами, іноді з застосуванням бронетехніки, яка викидає піхоту в центрі того самого села Роботине", - зауважив речник ОСУВ.

Водночас Лиховій повідомив, що Роботине перебуває під ефективним вогневим контролем ЗСУ.

"Так, ворог не полишає спроб. Імовірно, це саме політична мета - відбити цей роботинський виступ. Тому що ми говоримо про території, які були деокуповані Силами оборони України під час наступальної кампанії влітку минулого року. Для росіян, імовірно, це питання є принциповим. Саме тому вони кидають туди значні резерви, ресурси та б'ються об Роботине, як лобом об стіну. Зазнають там дуже великих втрат, але не полишають цих спроб". - додав він.

В підсумок Лиховій зазначив, що Роботине залишається під контролем українських сил, хоча там, за його словами, уже немає за що зачепитися, а цінності як для фортифікації воно не становить.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 8 березня, українські воїни ліквідували ще 880 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 422 310 військових.

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