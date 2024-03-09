Визит Зеленского в Турцию и анонс первых траншей финпомощи от ЕС: новости за 8 марта

Война России против Украины: последние новости

Зеленский посетил Турцию и провел переговоры с Эрдоганом

В пятницу, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию.

Главу государства также сопровождал Министр обороны Украины Рустем Умеров.

Президент провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем стало освобождение украинских пленников.

После встречи Эрдоган заявил, что Турция готова принять мирный саммит по поводу войны в Украине. На него Стамбул хочет пригласить представителей Москвы.

Он напомнил, что Турция с самого начала делала и вносит свой вклад в мирное урегулирование войны в Украине на основе переговоров.

"Мы готовы принять мирный саммит, к которому привлекут и Россию", - добавил президент Турции.

Зеленский в свою очередь отреагировал на формат, предложенный Эрдоганом. По его словам, Украина не видит представителей России на этом саммите.

Кроме того, Украина и Турция подписали соглашение о создании системы электронного обмена предварительной информацией между таможенными органами двух государств.

Также Зеленский передал Эрдогану список украинских пленных, которых удерживает Россия. В их числе и репрессированные крымские татары.

В ЕК анонсировали два транша финпомощи Украине на 6 млрд евро

Украина уже в марте получит финансовую помощь от Евросоюза в размере 4,5 млрд евро, а в апреле - еще 1,5 млрд евро. Деньги предоставляются в рамках программы Ukraine Facility. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровский.

Он рассказал, что в Евросоюзе окончательно дорабатывают механизм Ukraine Facility, в рамках которого Украине пообещали выделить 50 млрд евро к 2027 году.

"Первый транш этой помощи в размере 4,5 млрд евро поступит уже в марте, а вскоре за ним в апреле поступит 1,5 млрд евро", - отметил вице-президент ЕК.

Тем временем Кабинет министров Украины утвердил несколько документов, которые позволят Украине получить транши финпомощи от Евросоюза на 6 млрд евро.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в текущем году Украина в рамках программы Ukraine Facility рассчитывает получить от ЕС около 16 млрд евро. И пока продолжаются все согласования, наша страна уже договорилась об экстренном финансировании.

"Сегодня правительство утверждает два документа, которые дадут возможность Украине получить 6 млрд евро в марте и апреле этого года. Речь идет об утверждении проектов меморандума и кредитного соглашения с ЕС, которыми предполагается выделение до 4,5 млрд евро в марте и до 1,5 млрд евро в апреле этого года", - рассказал глава Кабмина.

По его словам, у Украины будут ресурсы, чтобы бороться и побеждать. Это ключевая цель, и для этого делают все необходимое.

Из Сектора Газа эвакуировали около 60 граждан Украины

Из сектора Газа удалось эвакуировать очередную группу граждан Украины. Они временно размещены в Египте.

"7-8 марта состоялся очередной этап эвакуации граждан Украины из Сектора Газа", - говорится в заявлении посольства Украины в Израиле.

Отмечается, что через контрольный пункт Рафах на территорию Египта было выведено 59 украинских граждан и членов их семей (детей - 15, женщин - 37, мужчин - 8).

"Благодаря усилиям представителей ГУР МО Украины и дипломатических работников посольств Украины в Израиле и Египте эвакуация прошла успешно,

граждане размещены в гостинице на территории Египта, в ближайшее время они будут перевезены в Украину", - добавили в посольстве.

Зеленский дал имя новому корвету, который изготовила Турция для Украины

Президент Владимир Зеленский дал имя новому корвету, изготовленному Турцией для Украины.

Согласно приказу №150/2024 Зеленский решил присвоить корвету класса "Ada" ВМС ВСУ имя гетмана Ивана Выговского.

В дальнейшем его будут именовать корвет "Гетман Иван Выговский". Это было сделано с целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Выговского.

Президент, будучи в Турции, заявил, что этот указ он подписал вчера. Он добавил, что корвет обязательно появится в украинских территориальных водах.

"Я уверен, что он также усилит наши ВМС", - сказал он.

Канада присоединилась к коалиции дронов для Украины

Министр обороны Канады Билл Блэр обязал Оттаву принять участие в работе оборонной контактной группы коалиции по укреплению потенциала Украины в области беспилотников, которую возглавляют Латвия и Великобритания.

Как член этой коалиции, Канада продолжит поиск путей расширения возможностей Украины в области беспилотников.

На сегодняшний день Канада внесла значительный вклад в укрепление потенциала Украины в области БПЛА, передав более 100 специализированных камер для БПЛА, произведенных в Канаде компанией L3 Wescam.

В дополнение к этим пожертвованиям в прошлом месяце Блэр объявил о передаче еще более 800 БПЛА от компании Teledyne FLIR из Ватерлоо, Онтарио.