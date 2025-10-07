Візит Схоофа до Києва, та новий пакет допомоги від Словаччини: новини за 6 жовтня

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 6 жовтня - у матеріалі РБК-Україна .

На Чернігівщині знову є влучання в енергетичний об'єкт

За інформацією обленерго, ворог обстрілював Ічнянщину. Енергетики уже приступили до відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації. Фахівці роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання.

Тим часом на Чернігівщині продовжують діяти графіки відключень світла.

У російському Дзержинську атаковано один з найбільших виробників вибухівки

Йдеться про завод вибухових речовин імені Свердлова в Нижегородській області. Очевидці публікували відео з міста. У місцевих чатах пишуть, що по заводу били дрони.

Зазначимо, що даний завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничорудної промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних та геофізичних робіт. Підприємство є єдиним у Росії виробником октогену та гексогену.

Менше місяця на посаді. Прем’єр-міністр Франції подав у відставку і Макрон її прийняв

Це сталося наступного дня після оголошення складу нового уряду.

Призначений 9 вересня голова уряду Себастьян Лекорню зазнав критики з боку опонентів після представлення частини свого уряду в неділю ввечері. У вівторок він мав виступити із загальнополітичною заявою перед Національними зборами.

В ніч на 5 жовтня РФ застосувала 549 засобів ураження, які містили 102 785 компонентів іноземного виробництва, - Зеленський

За словами президента, йдеться про деталі компаній із США, Китаю та Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів. Зокрема, в запущених ударних дронах було приблизно 100 688 компонентів іноземного виробництва, в "Іскандерах" - близько 1500, у "Кинджалах" 192 компоненти, та 405 - у "Калібрах".



"Україна готує нові санкції проти тих, хто допомагає Росії та її війні, також ми передали пропозиції щодо обмеження схем постачання. Відповідні дані кожної компанії та кожного продукту є в партнерів, і вони знають, на що та як саме потрібно реагувати. Цього тижня відбудеться зустріч санкційних координаторів "Групи семи", і ми очікуємо системного рішення, щоб забезпечити ефективність санкцій. Важливо зупинити всі схеми обходу санкцій, бо кожну таку схему Росія використовує для продовження вбивств. Світ має силу, щоб це зупинити", - написав Зеленський.

Нобелівська премія-2025: названо лауреатів з медицини та фізіології

Ними стали науковці Мері Брунков, Фред Рамсделл та Шимон Сакакучі "за їхні відкриття щодо периферичної імунної толерантності".

Вони виявили захисників імунної системи - регуляторні Т-клітини, які запобігають атаці імунних клітин на наш власний організм.

Відкриття вчених започаткували галузь периферичної толерантності, стимулюючи розвиток медичних методів лікування раку та аутоімунних захворювань. Це також може призвести до більш успішних трансплантацій. Деякі з цих методів лікування зараз проходять клінічні випробування.

Прем'єри двох країн ЄС прибули до Києва

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф прибув до Києва. Свій перший закордонний візит до української столиці здійснила нова голова уряду Литви Інга Ругінене

"З премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом разом вшанували памʼять загиблих українських захисників і захисниць. Із вдячністю бережемо памʼять про всіх, хто відстоював нашу свободу, про їхній подвиг. Світла памʼять українським захисникам і захисницям, які загинули, здобуваючи для України незалежність.",- цитує пресслужба президента Володимира Зеленського.

Також в Офісі глави держави опублікували відео, на якому Зеленський та Схооф вклоняються перед стіною пам'яті українських захисників та захисниць.

У Дніпрі працівник ТЦК через "Оберіг" списав 17 чоловіків, серед них - його брат

За даними ДБР, використовуючи власний електронний цифровий підпис, працівник ТЦК заходив до спеціалізованого реєстру військовозобов’язаних "Оберіг" та прописував потрібним чоловікам, що рішенням ВЛК вони визнані непридатними до служби. Таким чином, призову уникнули 17 осіб, які не проходили жодної комісії.

Одним з "клієнтів" працівника ТЦК був його рідний брат, решта - його знайомі. Кілька осіб, після використання цієї схеми виїхали за межі України.

Словаччина анонсувала новий пакет допомоги Україні

"Я з великим задоволенням повідомляю, що разом із міністром Шмигалем ми щойно підписали меморандум щодо 14-го пакету підтримки, який передбачає надання Словаччиною інженерної та протимінної допомоги Україні", - сказав міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк.

За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, Словаччина безоплатно надасть Україні інженерну й будівельну техніку, зокрема машини Bozena, транспорт, комплекси розмінування, засоби медичної евакуації.