Нобелівська премія-2025: названо лауреатів з медицини та фізіології

Нобелівський комітет в понеділок, 6 жовтня оголосив лауреатів щорічної премії з медицини й фізіології. Ними стали науковці Мері Брунков, Фред Рамсделл та Шимон Сакакучі "за їхні відкриття щодо периферичної імунної толерантності".

Чим відзначилися лауреати з медицини-2025

Потужна імунна система організму повинна регулюватися, інакше вона може атакувати наші органи. Троє даних науковців удостоєні Нобелівської премії з фізіології та медицини 2025 року за свої революційні відкриття в галузі периферичної імунної толерантності, яка запобігає шкоді, яку імунна система може завдати організму.

Щодня наша імунна система захищає нас від тисяч різних мікроорганізмів, які намагаються проникнути в наш організм. Всі вони мають різний вигляд, і багато з них розвинули схожість з людськими клітинами як форму маскування. Тож як імунна система визначає, що вона повинна атакувати, а що захищати?

Мері Брунков, Фред Рамсделл та Шимон Сакакучі отримали Нобелівську премію за свої фундаментальні відкриття, пов'язані з периферичною імунною толерантністю. Лауреати виявили захисників імунної системи - регуляторні Т-клітини, які запобігають атаці імунних клітин на наш власний організм.

"Їхні відкриття мали вирішальне значення для нашого розуміння того, як функціонує імунна система і чому не всі ми хворіємо на серйозні аутоімунні захворювання", - сказала голова Нобелівського комітету Олле Кемпе.

Шимон Сакагучі йшов проти течії в 1995 році, коли зробив перше ключове відкриття. Він довів, що імунна система є більш складною, і відкрив раніше невідомий клас імунних клітин, які захищають організм від аутоімунних захворювань.

Мері Бранков і Фред Рамсделл зробили інше важливе відкриття в 2001 році, коли вони представили пояснення того, чому певний штам мишей був особливо вразливий до аутоімунних захворювань. Вони виявили, що у мишей є мутація в гені, який вони назвали Foxp3. Вони також показали, що мутації в людському еквіваленті цього гена викликають серйозне аутоімунне захворювання, IPEX.

Через два роки після цього Шимон Сакагучі зміг пов'язати ці відкриття. Він довів, що ген Foxp3 керує розвитком клітин, які він ідентифікував у 1995 році. Ці клітини, які зараз відомі як регуляторні Т-клітини, контролюють інші імунні клітини і забезпечують толерантність нашої імунної системи до власних тканин.

Відкриття лауреатів започаткували галузь периферичної толерантності, стимулюючи розвиток медичних методів лікування раку та аутоімунних захворювань. Це також може призвести до більш успішних трансплантацій. Деякі з цих методів лікування зараз проходять клінічні випробування.

Хто став лауреатом в галузі медицини минулого року

У 2023 році нагороду отримали Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК та її роль у посттранскрипційній регуляції генів. Науковці цікавилися тим, як розвиваються різні типи клітин.

Вони виявили мікроРНК, новий клас крихітних молекул РНК, які відіграють вирішальну роль у регуляції генів.

Відкриття науковців показало абсолютно новий вимір регуляції генів. МікроРНК виявилися фундаментально важливими для розвитку та функціонування організмів.

Нобелівський тиждень-2025

Нагадаємо, премію присуджують щорічно з 1901 року за видатні заслуги у галузі фізики, хімії, фізіології та медицини, літератури та діяльності за збереження миру.

Також з 1969 року присуджують премію Шведського центрального банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля.

Графік оголошення лауреатів

