Словаччина анонсувала новий пакет допомоги Україні

Словаччина готує новий пакет військової підтримки для України. Він передбачає надання інженерної та протимінної допомоги.

Про це заявив міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк під час вступного слова на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC3) у Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна" .

"Я з великим задоволенням повідомляю, що разом із міністром Шмигалем ми щойно підписали меморандум щодо 14-го пакету підтримки, який передбачає надання Словаччиною інженерної та протимінної допомоги Україні", - сказав Калиняк.

Він підкреслив, що сьогодні перебуває в Києві, щоб разом з українським колегою Денисом Шмигалем визначити можливі проєкти для розширення "нашої вже досить всебічної оборонної співпраці".

За словами словацького міністра, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Словаччина в 15 разів збільшили потужності з виробництва артилерійських боєприпасів.

"Крім того, ми втричі збільшили виробництво систем непрямого вогню. Я дуже щасливий і радий бачити тут своїх шановних колег з Данії та спільний проєкт з постачання 16 повністю автоматичних гаубиць Zuzana ми щойно завершили, за кілька тижнів", - наголосив Калиняк.

Калиняк також повідомив, що під час нещодавньої зустрічі словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо з президентом України Володимиром Зеленським оборонна співпраця була визначена як одна з головних тем майбутньої четвертої спільної міжурядової сесії.