Визит Схоофа в Киев, и новый пакет помощи от Словакии: новости за 6 октября

Более подробно о том, что произошло в понедельник, 6 октября - в материале РБК-Украина .

На Черниговщине снова есть попадание в энергетический объект

По информации облэнерго, враг обстреливал Ичнянщину. Энергетики уже приступили к восстановлению, однако выполняться оно будет с учетом ситуации с безопасностью. Специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения.

Тем временем на Черниговщине продолжают действовать графики отключений света.

В российском Дзержинске атакован один из крупнейших производителей взрывчатки

Речь идет о заводе взрывчатых веществ имени Свердлова в Нижегородской области. Очевидцы публиковали видео из города. В местных чатах пишут, что по заводу били дроны.

Отметим, что данный завод является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ, передаточных зарядов для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ. Предприятие является единственным в России производителем октогена и гексогена.

Меньше месяца в должности. Премьер-министр Франции подал в отставку и Макрон ее принял

Это произошло на следующий день после объявления состава нового правительства.

Назначенный 9 сентября глава правительства Себастьян Лекорню подвергся критике со стороны оппонентов после представления части своего правительства в воскресенье вечером. Во вторник он должен был выступить с общеполитическим заявлением перед Национальным собранием.

В ночь на 5 октября РФ применила 549 средств поражения, которые содержали 102 785 компонентов иностранного производства, - Зеленский

По словам президента, речь идет о деталях компаний из США, Китая и Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея и Нидерландов. В частности, в запущенных ударных дронах было примерно 100 688 компонентов иностранного производства, в "Искандерах" - около 1500, в "Кинжалах" 192 компонента, и 405 - в "Калибрах".



"Украина готовит новые санкции против тех, кто помогает России и ее войне, также мы передали предложения по ограничению схем поставок. Соответствующие данные каждой компании и каждого продукта есть у партнеров, и они знают, на что и как именно нужно реагировать. На этой неделе состоится встреча санкционных координаторов "Группы семи", и мы ожидаем системного решения, чтобы обеспечить эффективность санкций. Важно остановить все схемы обхода санкций, потому что каждую такую схему Россия использует для продолжения убийств. Мир имеет силу, чтобы это остановить", - написал Зеленский.

Нобелевская премия-2025: названы лауреаты по медицине и физиологии

Ими стали ученые Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакакучи "за их открытия относительно периферической иммунной толерантности".

Они обнаружили защитников иммунной системы - регуляторные Т-клетки, которые предотвращают атаку иммунных клеток на наш собственный организм.

Открытие ученых положили начало отрасли периферической толерантности, стимулируя развитие медицинских методов лечения рака и аутоиммунных заболеваний. Это также может привести к более успешным трансплантациям. Некоторые из этих методов лечения сейчас проходят клинические испытания.

Премьеры двух стран ЕС прибыли в Киев

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф прибыл в Киев. Свой первый зарубежный визит в украинскую столицу совершила новая глава правительства Литвы Инга Ругиненэ

"С премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом вместе почтили память погибших украинских защитников и защитниц. С благодарностью храним память обо всех, кто отстаивал нашу свободу, об их подвиге. Светлая память украинским защитникам и защитницам, которые погибли, добывая для Украины независимость", - цитирует пресс-служба президента Владимира Зеленского.

Также в Офисе главы государства опубликовали видео, на котором Зеленский и Схооф кланяются перед стеной памяти украинских защитников и защитниц.

В Днепре работник ТЦК через "Оберіг" списал 17 мужчин, среди них - его брат

По данным ГБР, используя собственную электронную цифровую подпись, работник ТЦК заходил в специализированный реестр военнообязанных "Оберег" и прописывал нужным мужчинам, что решением ВВК они признаны непригодными к службе. Таким образом, призыва избежали 17 человек, которые не проходили никакой комиссии.

Одним из "клиентов" работника ТЦК был его родной брат, остальные - его знакомые. Несколько человек, после использования этой схемы выехали за пределы Украины.

Словакия анонсировала новый пакет помощи Украине

"Я с большим удовольствием сообщаю, что вместе с министром Шмыгалем мы только что подписали меморандум о 14-м пакете поддержки, который предусматривает предоставление Словакией инженерной и противоминной помощи Украине", - сказал министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, Словакия бесплатно предоставит Украине инженерную и строительную технику, в частности машины Bozena, транспорт, комплексы разминирования, средства медицинской эвакуации.