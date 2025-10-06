Прем'єри двох країн ЄС прибули до Києва: що відомо (фото, відео)

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф прибув до Києва. Свій перший закордонний візит до української столиці здійснила нова голова уряду Литви Інга Ругінене

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента та сторінку Ругінене в соцмережі Х.

"З премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом разом вшанували памʼять загиблих українських захисників і захисниць. Із вдячністю бережемо памʼять про всіх, хто відстоював нашу свободу, про їхній подвиг. Світла памʼять українським захисникам і захисницям, які загинули, здобуваючи для України незалежність.",- цитує пресслужба президента Володимира Зеленського.

Також в Офісі глави держави опублікували відео, на якому Зеленський та Схооф вклоняються перед стіною пам'яті українських захисників та захисниць.

"Вічна вдячність кожному й кожній", - підсумував Зеленський.

Варто зазначити, що до стіни пам'яті в центрі Києва прибула також прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене у супроводі глави уряду Юлії Свириденко.

Про це Ругінене повідомила в мережі Х. Вона зазначила, що це її перший візит в Україну.

"Біля київської стіни пам'яті з Юлією Свириденко. Я вшанувала українців, які загинули, захищаючи свою країну, нашу спільну безпеку та спільні ідеали", - написала литовська прем'єрка і додала відповідне фото.

Фото: прем'єр-міністр України Юоія Свириденко та прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене (x.com/IRuginiene)