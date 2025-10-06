РФ вночі знову вдарила по енергетиці на Чернігівщині
Російська Федерація у ніч на понеділок, 6 жовтня, знову атакувала енергетичні об'єкти Чернігівської області. Цього разу Ічнянську громаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".
За даними обленерго, під час удару РФ зафіксовано влучання в енергетичний об'єкт.
"Енергетики уже розпочинали відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації. Тож просимо набратись терпіння - робимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, енергетики радять під час тривоги уникати наближення до об’єктів енергетичної інфраструктури, оскільки вони є стратегічними цілями росіян.
Обстріли Чернігова та області
Варто нагадати, на початку жовтня в результаті низки ворожих ударів по енергетиці України було знеструмлено споживачів відразу у кількох областях. Наразі найскладніша ситуація зберігається на Сумщині та Чернігівщині.
Також ми писали, що у ніч на 4 жовтня російська армія знову атакувала енергетичну систему у Чернігівській області. Пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання. Енергетики вже приступили до перезаживлення.
А вчора вночі росіяни "Шахедами" атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова. За даними ОВА, на місці прильоту сталася пожежа. Також ворог поцілив по енергообʼєкту. Через це в одному із районів міста відбулися аварійні відключення світла.