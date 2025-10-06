Яку техніку надасть Україні Словаччина: Шмигаль розкрив деталі

Україна отримає п'ять машин для розмінування Bozena та іншу техніку в рамках нового пакета військової допомоги від Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Підписали з віцепрем’єр-міністром, міністром оборони Словаччини Робертом Каліняком угоду про передачу обладнання та техніки нелетального призначення", - повідомив Шмигаль.

За його словами, Словаччина безоплатно надасть Україні інженерну й будівельну техніку, зокрема машини Bozena, транспорт, комплекси розмінування, засоби медичної евакуації.

"Під час зустрічі подякував своєму словацькому колезі за допомогу, яка рятує життя українців. Ми відчуваємо підтримку Словаччини на шляху до досягнення справедливого, тривалого миру", - зазначив міністр.

Окремо Шмигаль подякував за пакети допомоги, які вже надала Словаччина. Країна працює над новим, п’ятнадцятим пакетом підтримки.

Обговорили також перспективи співпраці між українськими та словацькими компаніями.