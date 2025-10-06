Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у РФ і нафтового термінала у Феодосії

В ніч на 6 жовтня Сили оборони уразили російський завод ім. Я.М. Свердлова у Дзержинську Нижньогородської області, а також потужності Морського нафтового терміналу у тимчасово окупованій Феодосії у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Завод у Дзержинську є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин.

За даними Генштабу, він має можливість споряджати майже всі види боєприпасів - від авіаційних і артилерійських снарядів до бойових частин для протитанкових керованих ракет та боєголовок ППО. На місці зафіксовано численні вибухи та пожежу.

Окрім того, уражено потужності АТ "Морський нафтовий термінал" (Феодосія, ТОТ АР Крим).

Як уточнили в Генштабі, це багатофункціональний комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів між залізничними вагонами-цистернами, морськими суднами та автомобільним транспортом, який використовувався для забезпечення окупаційної армії. Після влучання на території терміналу почалася масштабна пожежа.

Також на тимчасово окупованій території Криму зафіксовано влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії РФ. Результати ураження ще уточнюються.

У Генштабі наголошують, що продовжують вживати заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів та примусити РФ припинити збройну агресію проти України.