У Дніпрі працівник ТЦК через "Оберіг" списав 17 чоловіків, серед них - його брат

Понеділок 06 жовтня 2025 14:31
UA EN RU
У Дніпрі працівник ТЦК через "Оберіг" списав 17 чоловіків, серед них - його брат Ілюстративне фото: у Дніпрі працівник ТЦК через "Оберіг" списав 17 чоловіків (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Дніпрі військовий ТЦК безпідставно знімав придатних до служби родичів і знайомих з військового обліку через "Оберіг".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, фігурант, використовуючи власний електронний цифровий підпис, заходив до спеціалізованого реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".

Він вносив до нього неправдиву інформацію про те, що певні чоловіки рішенням ВЛК визнані непридатними до служби. Таким чином від призову уникнули 17 осіб, які не проходили жодної комісії.

Одним із "клієнтів" працівника ТЦК був його рідний брат, решта - знайомі. Декілька осіб після використання цієї схеми виїхали за межі України.

Військовослужбовець обвинувачується у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій повторно, та у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1, 3 ст. 362 та ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше писали про ліквідацію ще однієї схеми ухилення від мобілізації в Одеській області. Там затримали керівника МСЕК та двох співробітників. Вони займались підробкою медичних довідок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що починаючи з 1 вересня всі працівники ТЦК мають носити бодікамери, аби здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

