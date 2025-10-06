У дронах і ракетах РФ - тисячі іноземних деталей із США, Китаю та ЄС, - Зеленський

На четвертому році повномасштабної війни Російська Федерація продовжує отримувати іноземні компоненти для виготовлення зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

За його словами, під час масованого комбінованого удару по Україні в ніч на 5 жовтня Росія застосувала 549 засобів ураження, які містили 102 785 компонентів іноземного виробництва. Йдеться про компанії зі США, Китаю, Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів.

Зеленський уточнив, що у запущених ударних дронах було приблизно 100 688 іноземних компонентів, в "Іскандерах", - близько 1500, у "Кинджалах" - 192, а у - Калібрах" - 405.

"Компанії у Сполучених Штатах виготовляють конвертори для ракет Х-101 і дронів Shahed/Geran, матриці для цих БпЛА й ракет "Кинджал", аналого-цифрові перетворювачі для дронів і ракет, а також мікроелектроніку для ракет", - сказав президент.

Він також наголосив, що щонайменше 50 одиниць мікроелектроніки в кожному "Шахеді" виготовляються в Китаї та на Тайвані. Мікроконтролери для БпЛА виробляються у Швейцарії, мікрокомп’ютери для контролю польоту - у Великій Британії, оптоізолятори для крилатих ракет - у Японії, а комутаційні роз’єми - у Німеччині. Крім того, Росія використовує процесори з Нідерландів і сервоприводи та підшипники, виготовлені у Республіці Корея.

Президент повідомив, що Україна готує нові санкції проти тих, хто допомагає Росії та її війні, а також передала партнерам пропозиції щодо обмеження схем постачання.

"Цього тижня відбудеться зустріч санкційних координаторів G7, і ми очікуємо системного рішення, щоб забезпечити ефективність санкцій", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що важливо зупинити всі схеми обходу санкцій, оскільки "кожну таку схему Росія використовує для продовження вбивств".

"Світ має силу, щоб це зупинити", - наголосив глава держави.