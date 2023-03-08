Україна нарощує сили та техніку для великого наступу, - The Economist

Українська армія може готуватися до серйозних контрнаступальних дій. Про це свідчать постачання західної техніки від партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

Україна готується

Видання зазначає, що Україна протягом останніх місяців накопичує сили та техніку, що може говорити про підготовку до контрнаступу.

Так, з військової допомоги, обіцяної Пентагоном з початку війни, 40% надійшло протягом останніх 3 місяців. Постачання озброєнь, узгоджені у Німеччині у січні 2023 року, - це дві третини від загальної кількості, відправленої Україні минулого року.

Журналісти наголошують, що Україна найближчим часом отримає не лише танки, але й іншу броньовану техніку, яка відіграє значну роль під час наступальних дій. Крім того, видання підкреслює, що українська армія трансформується і вже незабаром третина війська матиме комплектацію за стандартами НАТО.

"Якщо наприкінці минулого року співвідношення українських і західних комплектів становило п’ять до одного, очікується, що воно впаде - п’яти до двох із надходженням допомоги", - зазначає видання.

Плани Залужного

За даними The Economist, головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний планує утворити три нові армійські корпуси, у кожному з яких буде по шість бригад (кожна налічуватиме понад 20 тисяч осіб).

Також у виданні зазначають, що поки українська армія стримає російський наступ у районі Бахмута, частина військових проходить навчання за кордоном. Ймовірно, це допоможе змінити тактику бойових дій.

"Під час наступальних дій минулого року українська армія здебільшого наступала у ротних формуваннях. Навчання в Графенвері має на меті об’єднати їх у більші батальйони та бригади, здатні вести "загальнозбройну" війну, в якій піхота, бронетехніка, артилерія та інші види бойової техніки діють разом, а не просто послідовно, як це переважно зараз", - йдеться у матеріалі.

Можливості Росії

Журналісти не відкидають, що РФ може посилити штурми на сході. Проте через її виснажені людські та технічні резерви - можливості окупантів обмежені.

На думку експертів, ворог може стягнути підрозділи з інших ділянок фронту на Донбас. У такому випадку це створить прогалину, якою ЗСУ можуть скористатися для наступу.