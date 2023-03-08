Зеленський та генсек ООН погодилися, що продовження зернової ініціативи необхідне для світу

Україна та ООН погодилися, що продовження ініціативи щодо експорту зерна критично важливе для світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на прес-конференції з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

"Ми погодилися сьогодні, що продовження чорноморської зернової ініціативи після 18 березня критично необхідне для всього світу. Також важливо працювати задля нашої гуманітарної ініціативи "Зерно з України" і в межах цієї ініціативи нам вдалося вже залучити майже 200 млн доларів та відправити понад 140 тисяч тонн українського збіжжя", - сказав він.

Зеленський впевнений, що Україна разом з ООН зможуть значно посилити як гуманітарну ініціативу, так і зернову ініціативу. За його словами, це дасть ще більше гарантій світової продовольчої безпеки.

Генсек ООН також висловився за продовження ініціативи.

"Я хочу підкреслити критичну важливість продовження Чорноморської ініціативи щодо зерна після 18 березня і роботи над створенням умов для максимально можливого використання експортної інфраструктури через Чорне море, відповідно до цілей ініціативи", - сказав Гутерреш.

Нагадаємо, що Гутерреш прибув до Києва з офіційним візитом 8 березня. Головною темою переговорів генсека ООН та Зеленського стане продовження "зернової угоди".

Додамо, що т ермін дії угоди закінчується 18 березня 2023 року. Очікується, що Україна попросити сторони про продовження ініціативи ще як мінімум на один рік.

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