ua ru
Ср, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ООН готова стати посередником у питанні демілітаризації ЗАЕС, - генсек

Новость на русском →
Київ, Середа 08 березня 2023 16:10
ООН готова стати посередником у питанні демілітаризації ЗАЕС, - генсек Фото: Антоніу Гутерреш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Організація Об'єднаних Націй готова надати свої послуги посередництва у питанні демілітаризації Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека ООН Антоніу Гутерреша в ході спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Безпека та захист Запорізької атомної електростанції також є життєво важливими. Я вважаю, що можливе посередництво задля повної демілітаризації цієї території з одночасним забезпеченням поверненням станції до нормальної роботи, мало б важливе значення. Організація Об'єднаних Націй готова запропонувати свої добрі послуги", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше російські окупанти заявляли про те, що демілітаризація Запорізької АЕС неможлива.

Пізніше вони вигадали свою схему "демілітаризації", у межах якої вони виведуть свої війська з території станції, але залишать там Росгвардію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС ООН Антоніу Гутерріш Війна Росії проти України
NEWS
Чотири танки та 700 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
Чотири танки та 700 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
DAILY
Алекс Віндман: У найближчі рік-два Росія не зможе переламати війну на свою користь
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Алекс Віндман: У найближчі рік-два Росія не зможе переламати війну на свою користь