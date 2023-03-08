Росіяни намагаються захопити деокуповані села в Луганській області: яка тактика ворога

Російські війська намагаються захопити раніше деокуповані села в Луганській області. Ворог обрав тактику просування там, де в нього це "виходить".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Бойові дії вже йдуть біля деокупованого населеного пункту Стельмахівка. Вона перебуває під нашим контролем, але в цьому напрямку окупанти постійно штурмують. Так само бої йдуть в напрямку Макіївка-Невське і Куземівка-Новоселівське. Там постійно йдуть бойові дії. Цих населених пунктів фактично немає, бо росіяни їх рознесли своїми постійними обстрілами", - розповів Гайдай.

Він наголосив, що стратегія російських військ залишається єдиною - це вихід на адмінкордони Луганської та Донецької областей.

"Щодо тактичних дій - вони розуміють, що в них не виходить "бліцкригу", швидкого просування. Тому тактика окупантів така: де можуть, там і просуваються. Де вони бачать, що є хоч якийсь успіх, то кидають всі резерви, посилюють обстріли і таким чином просуваються вперед", - каже Гайдай.

Але, за словами голови ОВА, наразі на Кремінському, Сватівському, Білоголівському напрямку стратегічних успіхів у росіян немає і величезні просування також відсутні.

"Сили оборони тримають позиції міцно, ситуація повністю під контролем ЗСУ", - підсумував Гайдай.

Нагадаємо, раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що найважчими ділянками фронту у регіоні залишається Білогорівка та напрямок Кремінної.

Також ми писали про те, що в Луганській області окупанти поповнюють резерви і знову готуються до нових атак.

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