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Генсек ООН прибув до Києва з візитом

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Київ, Середа 08 березня 2023 09:26
Генсек ООН прибув до Києва з візитом Фото: генсек ООН Антоніу Гутерреш  (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до столиці України з офіційним візитом. У Києві він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

За даними видання, генсек ООН прибув до Києва в ніч на 8 березня. Це вже третій візит Антоніу Гутерреша до України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

У Києві генеральний секретар ООН зустрінеться з Володимиром Зеленським. Очікується, що головною темою переговорів стане продовження "зернової угоди".

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що генсек ООН збирається відвідати Київ, щоб обговорити роботу "зернового коридору", зокрема продовження терміну дії угоди.

Варто зазначити, що термін угоди щодо експорту українського продовольства Чорним морем закінчується 18 березня. За даними Reuters, Україна почала переговори щодо продовження зернової ініціативи.

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ООН Антоніу Гутерріш Володимир Зеленський Візит в Україну Київ
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