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Танки Leopard 2 з Німеччини та Португалії доставлять в Україну до кінця березня

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Україна, Середа 08 березня 2023 12:38
Танки Leopard 2 з Німеччини та Португалії доставлять в Україну до кінця березня Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Бойові танки Leopard 2A6, обіцяні Німеччиною та Португалією, будуть доставлені в Україну до кінця березня.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

"Я можу сказати вам, що я щойно дізнався, що 18 німецьких танків Leopard 2A6 і три португальські танки можуть усі разом прибути в Україну цього місяця", - сказав він у кулуарах зустрічі міністрів оборони ЄС у Швеції.

За його словами, танки прибудуть до країни з підготовленими екіпажами, а потім можуть вирушити на театр воєнних дій.

Нагадаємо, в січні уряд Німеччини поставив завдання швидко зібрати для України два танкові батальйони з танками Leopard 2. Зазвичай в Україні вони обладнані 31 танком кожен.

Зазначимо, Польща стала першою з країн-партнерів, яка передала Україні сучасні танки Leopard 2. Перші чотири машини Варшава відправила на річницю повномасштабної війни.

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