Чотири танки та 700 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ

Українські військові ліквідували 700 російських окупантів за минулу добу. З початку повномасштабної війни армія РФ втратила 155 530 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.23 орієнтовно склали:

Нагадаємо, що минулої доби Збройні сили України відбили 100 атак противника на п’яти напрямках та знищили ЗРК “Бук-М1-2”.

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