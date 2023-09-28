Українські артилеристи знищили склад БК росіян під Бахмутом. Сирський показав відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"Наші воїни рухаються вперед та вибивають сили ворога. Артилерійський дивізіон 77-ї ОАЕМБр знищив склад БК на Бахмутському напрямку", - написав Сирський під відео.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Президент України Володимир Зеленський вчора провів щоденну селекторну нараду, на якій заявив, що українські військові просуваються на Донецькому напрямку.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська 27 вересня продовжували наступальні дії під Бахмутом і просувалися вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 вересня, показують, що українські сили незначно просунулися на схід від Оріхово-Василівки (10 км на північний захід від Бахмута).

Водночас експерти в коментарі РБК-Україна одностайно наполягають, що для оперативного оточення Бахмута українським військовим необхідно відрізати угруповання російських військ від усіх доріг. Зокрема встановити повний контроль над трасою Бахмут-Горлівка.