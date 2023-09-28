ЗМІ встановили, хто вербував громадян Куби на війну проти України

Вербуванням громадян Куби на війну проти України займався співробітник Російської академії наук. Їх зазивали працювати на будівництвах у тилу, але пізніше вручили форму і контракти Міноборони РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Важливі історії ".

Що цьому передувало

На початку місяця силовики Куби заявили, що розкрили вербувальну мережу найманців для участі у війні проти України на боці РФ.

"У цій справі затримали 17 жителів острова: за даними відомства, троє з них брали участь у схемі вербування, - решта 14 осіб зізналися, що добровільно вступили до лав найманців в обмін на російські паспорти, оплату квитків на літак і грошову винагороду", - ідеться в матеріалі.

Кубинцям пообіцяли, що на передову відправляти не будуть

Частина найманців зізналася, що вони заздалегідь знали про співпрацю з російською армією. Однак їм обіцяли, що їх задіють для роботи в тилу як будівельників.

"Рити укріплення або допомагати відновлювати міста. Коли в Росії нам вручили форму і сказали йти на тренування, я зрозумів, що йдеться зовсім не про будівництво", - сказав найманець.

Як виправдання кубинці говорили, що вони знайшли для себе спосіб вирватися з Куби.

Також найманці пояснили, що їх зацікавили великі, за мірками Куби, виплати. Однак кубинці заявили, що нібито нікого вбивати вони не хотіли і вмирати теж.

Хто займався вербуванням кубинців

Частина кубинців повідомила виданню Cubanet, що вони листувалися про роботу з адміністратором групи "Росія для кубинців" у Facebook Володимиром Шкуновим.

"Важливі історії" пишуть, що Шкунов очолює Ульяновське регіональне відділення Російського товариства дружби з Кубою, а також значиться провідним науковим співробітником Поволзької філії Інституту російської історії РАН і членом Експертної ради при уряді РФ.

Де служать найманці з Куби

Найманці повідомили, що з аеропорту на автобусі їх відвезли в порожню шкільну будівлю під Рязанню. Там вони пройшли побіжний медичний огляд і підписали контракти з Міноборони Росії.

Документи були російською мовою, тому кубинці не особливо розуміли деталей контракту. Потім більшу частину найманців перевели до 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії в Тулі. Там може перебувати близько 140 кубинців.

Кубинські найманці

Міністерство закордонних справ Куби повідомляло, що мережа торгівлі людьми, яку влада намагається "нейтралізувати і ліквідувати", діяла з Росії, "щоб включити кубинських громадян, які там живуть, і навіть деяких кубинських громадян, у Збройні сили, що беруть участь у військових операціях в Україні".

Росія, яка має міцні політичні зв'язки з комуністичною Кубою, давно є важливим пунктом призначення для кубинських мігрантів, які прагнуть уникнути економічного застою у себе вдома.

Пізніше міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес заявив, що його країна відкидає участь своїх громадян як найманців у війні. Це суперечить заяві посла Куби в Москві про те, що його уряд не виступає проти законної участі своїх громадян у війні Росії проти України.