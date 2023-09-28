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Голова Міноборони Франції прибув до Києва. Обговорить військову допомогу

Четвер 28 вересня 2023 12:04
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Голова Міноборони Франції прибув до Києва. Обговорить військову допомогу Фото: міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у Києві поклав вінок на мемореалі загиблим через вторгнення РФ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню прибув до Києва. Чиновник проведе зустріч з українським колегою Рустемом Умєровим та міністром зі стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним, у ході якої сторони обговорять військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian та 20minutes.fr.

Французький міністр після прибуття в українську столицю у п'ятницю 28 вересня відвідав у центрі Києва меморіал загиблим під час російського вторгнення та поклав вінок.

За даними французьких ЗМІ, Лекорню в Києві розповість про еволюцію французької допомоги нашій країні для відбиття широкомасштабної військової агресії РФ.

Разом із головою Міноборони Франції також до Києва прибули представники двох десятків підприємств оборонної промисловості для обговорення допомоги Україні та промислового партнерства.

Зазначається, що представники близько двадцяти французьких компаній, що спеціалізуються на виробництві бронетехніки, артилерії, безпілотних літальних апаратів, кібернетичного та розмінного забезпечення, мають обговорити та підписати партнерські відносини з представниками української промисловості.

Допомога Україні від Франції

Нагадаємо, у середині літа глава МЗС Катрін Колонна заявила, що Франція посилить допомогу Україні, і готуються нові поставки.

Наприкінці серпня посол України у Франції Вадим Омельченко заявив, що Україна отримала всі ракети далекого радіусу дії SCALP, які Франція обіцяла надати в рамках першої партії.

Також повідомлялося, що 30 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном під час свого візиту до країни.

Нагадаємо, що сьогодні також до Києва прибув міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. З ним зустрівся президент України Володимир Зеленський.

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