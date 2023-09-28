До Києва з візитом прибув генсек НАТО Столтенберг

Сьогодні, 28 вересня, до Києва з неоголошеним візитом прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО, в рамках візиту до України, вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленський.

Про що говорили?

Під час брифінгу Володимир Зеленський подякував генерального секретаря НАТО за змістовну розмову. Зокрема він відзначив, що Україна й НАТО роблять усе, аби наша країна якнайшвидше стала членом Північноатлантичного альянсу.

"Україна вже захищає спільний простір свободи, що об’єднує всіх членів НАТО, і перемога України у цій неспровокованій та злочинній війні, яку розв’язала Росія, гарантовано забезпечить довгострокову безпеку та мир, і не лише для нашої держави, а для всього континенту", - заявив Володимир Зеленський.

Зокрема президент подякував міжнародним партнерам за їх допомогу та відзначив результати співпраці України з НАТО, нагадавши про "танкову", "авіаційну" та інші коаліції.

Володимир Зеленський відзначив, що обговорив з Єнсом Столтенбергом усі ключові оборонні питання, які потребують уваги, ситуацію на полі бою та потреби українських військових.

Не лише Столтенберг

Сьогодні до Києва також прибув міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Він проведе зустріч з українським колегою Рустемом Умєровим та міністром зі стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним. Сторони порушать військову допомогу Україні.

Зокрема сьогодні також відбулась зустріч президента Володимира Зеленського із держсекретарем Великої Британії з питань оборони Грантом Шаппсом. Лідер країни подякував його за потужну фінансову, оборонну, гуманітарну підтримку нашій країні.