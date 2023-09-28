Окупанти вдарили ракетою по Миколаєву: є влучання в об’єкт інфраструктури

Російські війська вдарили ракетою по Миколаєву у середу, 27 вересня. Ворог атакував об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Ввечері, 27 вересня, близько 21:44 місто Миколаїв зазнало ракетного удару", - розповів він.

Як додав голова ОВА, влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста.

"Внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", - додав Кім.

Обстріл України 28 вересня

У ніч на четвер, 28 вересня, російські війська влаштували чергову масовану атаку по Україні, застосувавши кілька десятків дронів-камікадзе. Повітряна атака звучала одразу в кількох регіонах України, розташованих в більшій частині на півдні та в центрі країни.

Зокрема, в Черкаській області лунали вибухи, працювала ППО. Крім того, є інформація про атаку Кіровоградської та Одеської областей. Росія запустила по Україні 44 дрони-камікадзе, 34 з яких вдалося збити.