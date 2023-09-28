Столтенберг пообіцяв допомогти Україні з ППО напередодні зими

Країни-члени НАТО мають допомогти Україні із системами протиповітряної оборони напередодні зими та ймовірної підготовки росіян до атак на критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на прес-конференції.

Він зазначив, що обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом під час його візиту до Києва всі ключові оборонні питання. Вони також обговорили реальну ситуацію на полі бою та потреби українських воїнів.

"Впевнений, ми можемо і надалі тиснути на агресора так, щоб Росія лише відступала і втрачала, і це правильна тактика", - сказав він.

Президент та генсек також обговорили захист від російського терору. Зеленський зазначив, що лише за минулу ніч російські окупанти використали понад 40 "Шахедів". І так майже щоночі.

"В умовах таких інтенсивних атак проти українців, проти наших міст, проти наших портів, які важливі для глобальної продовольчої безпеки, потрібна й відповідна інтенсивність тиску на Росію та відповідне посилення нашого повітряного щита. Світ має бачити, як російський терор програє, аби наші з вами спільні цінності зрештою виграли", - сказав він.

Політики також порушувати питання ймовірних атак Росії на критичну інфраструктуру України та необхідність постачання нашій державі допомоги, зокрема систем ППО.

"Генеральний секретар погодився докласти своїх зусиль для допомоги, для підтримки нас у цьому питанні, для мобілізації держав-членів Альянсу саме з цією метою. Нам потрібно разом пройти цю зиму, захистити нашу енергетичну інфраструктуру та життя людей", - додав Зеленський.

Атаки РФ на критичну інфраструктуру України

Нагадаємо, Росія активно атакувала українську енергетику минулого року, через що українці стикалися з вимкненням світла та навіть зникненням тепла взимку.

Цього року Україна формує багаторівнений захист для енергетичних об’єктів.

Директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначав, що якщо росіяни не вдаватимуться до обстрілів енергооб'єктів країни, енергетична система пройде зиму в нормальному режимі.

В інакшому випаду наша ППО намагатиметься збивати ворожі цілі по максимуму, аби вберегти відновлену за останні пів року інфраструктуру.

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