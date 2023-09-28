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РФ зазнала втрат. Легіон "Свобода Росії" розповів про рейд у Бєлгородську область

Четвер 28 вересня 2023 20:26
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РФ зазнала втрат. Легіон "Свобода Росії" розповів про рейд у Бєлгородську область Фото: легіон "Свобода Росії" розповів про рейд в Бєлгородську область (t.me/legionoffreedom)
Автор: Іван Носальський

Бійці Легіону "Свобода Росії", які допомагають Україні у війні проти окупантів, виконали поставлені завдання у Бєлгородській області. Вони завдали ворогові втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЛСР у Telegram.

"Провівши близько доби в Бєлгородській області, сміливо можемо сказати: поставлені завдання - виконані, всі легіонери - цілі та неушкоджені. Противник зазнав втрат в живій силі та техніці", - сказано в повідомленні.

Фото: бійці ЛСР провели рейд в Бєлгородську область (t.me/legionoffreedom)

Військові додають, що рейди на територію Росії відбуватимуться "у будь-який потрібний для них момент".

"Ви можете скільки завгодно приховувати втрати, але самі чудово знаєте, скільки похоронок виписуєте матерям своїх підлеглих", - звернулися бійці ЛСР до російської влади.

Рейди на територію Росії

Нагадаємо, бійці Легіону "Свобода Росії" вже неодноразово проводили рейди на територію РФ. Там вони утримували під контролем територію та стикалися з російськими військовими.

Сьогодні, 28 вересня, ЛСР оголосив про новий рейд. Там відбувалися бої з окупантами.

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Бєлгородська область Війна Росії проти України
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