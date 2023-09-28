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ЗСУ закріплюються на рубежах біля Вербового

Запорізька область , Четвер 28 вересня 2023 11:32
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ЗСУ закріплюються на рубежах біля Вербового Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські військові закріплюються на рубежах поблизу Вербового Запорізької області, а російські окупанти стоять в обороні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі Радіо Свобода.

"Щоб ми могли рухатися вперед, ми повинні добре закріпитися, щоб, не дай Боже, ворог не вдарив нам десь у фланг, або не проломив нашу оборону і не зайшов з іншого боку, щоб для наших військ, які наступають, не було проблем. Вони (військові РФ - ред.) стоять в обороні", - сказав Штупун.

За його словами, окупанти інколи намагаються відволікати українських бійців від наступу своїми вилазками. Це досить невеликі групи, зазвичай, без техніки.

"Ворог намагається відбити свої позиції, то зліва, то справа", - додав речник.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок 28 вересня, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. Минулої доби сталося 26 бойових зіткнень.

Зокрема, ЗСУ вийшли на лінію окопів на захід від Вербового Запорізької області, а також, ймовірно, здійснили прорив із бронетехнікою на лінії Роботине-Вербове.

Сили оборони України продовжують завдавати російським окупантам суттєвих втрат у живій силі та техніці. Так, бійці ЗСУ за добу ліквідували ще 330 загарбників, а також знищили 12 ББМ, 4 танки та 38 артсистем ворога.

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