Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Блінкен приїхав у Київ, Буданов заявив, що Росі від самого початку планувала наступ на Сумську область, а в парламент Грузії остаточно схвалив закон про "іноагентів".

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Буданов про ситуацію на півночі

Керівник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що війська РФ не мають значних успіхів на Харківському напрямку і станом на вчора намітилась стрімка тенденція до стабілізації ситуації.

За його словами, із самого початку ворог планував наступальну операцію й в Сумській області, але наразі він не може розпочати здійснення цього плану.

Евакуація із Сумської області

Жителям 10-кілометрової зони в Сумській області біля кордону з РФ рекомендують евакуюватися. Про це заявив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, він зазначив, що це пов'язано з інтенсивністю ворожих обстрілів.

Бронь від мобілізації

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Вони стосуються "броні" для працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, які здійснюють будівництво і ремонт.

Обстріл Харкова

Російські окупанти сьогодні, 14 травня, вдарили по центру Харкова. Під атакою знаходилася багатоповерхівка.

Внаслідок удару терористів РФ щонайменше відомо про 18 постраждалих.

Україна

Візит Блінкена

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув з неоголошеним візитом до Києва. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським, який під час розмови наголосив на необхідності двох Patriot для захисту Харківської області.

Також сторони обговорили ситуацію на полі бою, підтримку українських воїнів і подальшу оборонну співпрацю та підготовку до глобального саміту миру. Блінкен запевнив, що США із багатьма іншими партнерами сповнені рішучості щодо забезпечення успіху України на полі бою.

Ukraine Facility

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ЄС остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.

За його словами, це дозволяє повноцінно запустити Ukraine Facility, а отже Україна отримає 1,89 млрд євро найближчим часом, а загалом цього року в межах програми уряд розраховує залучити 16 млрд євро.

Кадрові перестановки

Кабінет міністрів призначив виконуючих обов'язки міністра агрополітики та міністра інфраструктури. Ними стали Тарас Висоцький та Василь Шкураков відповідно.

Скандал з ТЦК в Одесі

Одеський обласний ТЦК та СП розпочав перевірку через побиття дівчини милицями в центрі міста працівником військкомату. Крім того, за справу взялася поліція та спецпрокуратура, повідомляє Міноборони. Відомство обіцяє тримати ситуацію на контролі.

Візит Зеленського до Іспанії

Королівський палац Іспанії повідомив, що президент України Володимир Зеленський відвідає країну. Його візит заплановано на п'ятницю, 17 травня.

Курс

Долар подорожчав після зниження напередодні. Офіційний курс на 15 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,6799 грн за 1 долар (+0,0603 грн).

Погода

На завтра, 14 травня в Україні синоптики прогнозують дощі, можливо, з грозами на півдні України (окрім Одеської області), а також у східних областях, місцями в центрі та в Карпатах. На решті території - без опадів.

Світ

Грузія

Попри протести парламент Грузії у третьому читанні остаточно ухвалив законопроект "Про прозорість зовнішнього впливу" (так званий закон про "іноагентів"). Президент країни Саломе Зурабішвілі раніше обіцяла ветувати закон, але правляча партія "Грузинська мрія" має достатньо голосів, аби подолати її вето.

Франція

Президент Франції Еммануель Макрон під час розмови із главою держави Володимиром Зеленським підтвердив, що братиме участь у саміті миру.

Естонія

В Естонії офіційно заявили, що наразі не мають жодних ініціатив щодо відправлення військ в Україну. Глава Міноборони Ханно Певкур заявив, що ні на національному рівні, ні на рівні ЄС такі ідеї не розглядаються.

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