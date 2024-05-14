Ідея направити війська в Україну не набула жодного розвитку, - міністр оборони Естонії
Ідея відправлення військових західних країн в Україну не набула жодного розвитку ні на рівні Естонії, ні на рівні Європейського союзу.
Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ERR.
За його словами, в уряді Естонії не було жодного конкретного обговорення такої можливості.
"Тут немає нічого нового. Коли Франція виступила з ідеєю подумати про те, чи можуть Європа та союзники зробити щось більше, ця ідея згадувалася в різних дискусіях, але не набула жодного розвитку, тому що в даний час серед союзників немає чіткого розуміння, що це могло б дати", - сказав Певкур.
Американське видання Breaking Defence з посиланням на радника президента Естонії Алара Каріса з безпеки Мадіса Ролла виступило із твердженням, що уряд Естонії всерйоз обговорює можливість відправлення естонських військовослужбовців до України.
"Я думаю, що там (у виданні Breaking Defense - ред.), можливо, дали надто сміливу інтерпретацію словам Мадіса Ролла. З боку Естонії безперечно немає такої ініціативи, і Естонія безумовно не збирається щось робити поодинці", - додав глава. естонського військового відомства.
За словами Певкура, на даний момент пріоритетом є відправка боєприпасів в Україну та навчання українських військових в інших країнах.
Ідея Макрона
Президент Франції Еммануель Макрон наприкінці лютого заявив, що не слід виключати відправлення сухопутних військ до України.
Більшість країн НАТО заявили, що поки що не готові до цього.
У МЗС Естонії заявили, що союзники мають бути відкриті для обговорення ідеї Макрона щодо можливості відправлення військ НАТО до України.