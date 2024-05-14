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Частину України накриють дощі з грозами: синоптик дала прогноз на завтра

Вівторок 14 травня 2024 13:11
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Частину України накриють дощі з грозами: синоптик дала прогноз на завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 15 травня, частину України накриють дощі, місцями з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис синоптика Наталії Діденко в Telegram.

Завтра в Україні вдень очікується +13 +16, а на Закарпатті +17 +20 градусів.

"Заморозків вже не буде.А з 16-го травня стовпчики термометрів поступово дряпатимуться вгору і додряпаються до кінця тижня нарешті до 18-23 градусів тепла", - повідомила вона.

За даними синоптика, у середу дощі, можливо з грозами, пройдуть на півдні України (окрім Одеської області), у східних областях, місцями в центрі та в Карпатах. На решті території - без опадів.

Завтра на сході України та на Закарпатті пориви південно-східного вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду.

У більшості областей вітер буде помірним.

Погода в Києві

У Києві завтра буде без істотних опадів. Вночі +4 +6 градусів, а вдень +13 +14 градусів.

Погода цього тижня

Протягом усього поточного тижня в Україні переважатиме дощова погода. Опади очікуються на всій території країни, проте розподіл їх буде нерівномірним. Детальніше - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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