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Блінкен прибув до Києва: Reuters розкрило деталі візиту

Київ, Вівторок 14 травня 2024 06:18
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Блінкен прибув до Києва: Reuters розкрило деталі візиту Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Вранці у вівторок, 14 травня, до Києва прибув державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Метою візиту є демонстрація солідарності в контексті останніх пакетів військової допомоги для потреб ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство нагадало, що цей візит став першим після затвердження наприкінці квітня Конгресом довгоочікуваного пакету військової допомоги Україні на суму 61 млрд доларів.

Візит має продемонструвати солідарність США з Україною, Сили оборони якої намагаються відбити наступ росіян та масовані бомбардування на північно-східному кордоні з РФ у Харківській області.

Американський чиновник з делегації, який на умовах анонімності поспілкувався з журналістами, зазначив, що Блінкен прибув до Києва потягом рано вранці та сподівається "послати сильний сигнал заспокоєння українцям, які, вочевидь, перебувають у дуже складному становищі".

"Місія держсекретаря тут полягає в тому, щоб розповісти про те, як наша додаткова допомога буде надаватися таким чином, щоб допомогти зміцнити їхню оборону, а також дозволити їм дедалі більше перехоплювати ініціативу на полі бою", - сказав посадовець.

Він додав, що схвалені президентом Джо Байденом 24 квітня артилерія, ракети великої дальності, відомі як ПТРК, і системи ППО, вже надходять до Збройних сил України.

Військова допомога США

Востаннє Ентоні Блінкен відвідав Україну у вересні минулого року. Тоді чиновник провів зустрічі з політичним керівництвом держави.

Минулого тижня США виділили Україні пакет військової допомоги на 400 млн доларів. До нього увійшли ракети для Patriot, NASAMS, зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS і артилерії та інше.

У Білому домі вже анонсували новий пакет допомоги для України.

Екс-заступник держсекретаря Вікторія Нуланд повідомила, що влітку США передадуть Україні більш далекобійну зброю.

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