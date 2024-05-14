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НБУ знову підвищив офіційний курс долара, євро оновив максимум

Україна, Вівторок 14 травня 2024 15:44
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НБУ знову підвищив офіційний курс долара, євро оновив максимум Фото: курс долара виріс на 6 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар подорожчав після зниження напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 15 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,6799 грн за 1 долар (+0,0603 грн).

НБУ знову підвищив офіційний курс долара, євро оновив максимум

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,8305 гривень за 1 євро (+0,0810 грн). Це історичний максимум. Вище курс був лише 10 травня - 42,8148 грн/євро.

НБУ знову підвищив офіційний курс долара, євро оновив максимум

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс знизився на 6 копійок до 39,64-39,66 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знову підвищив офіційний курс долара, євро оновив максимум

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 10 копійок до 40,05 грн/долар.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лісовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, поточний тиждень може виявитися досить цікавим, враховуючи подальші кроки НБУ щодо лібералізації ринку та м'якої девальвації гривні.

За його словами, валютні коридори на міжбанку та готівковому ринку залишатимуться на колишньому рівні: відповідно 39-40 грн/долар та 39-41 грн/долар.

Банкір прогнозує, що середні тижневі відхилення будуть у межах 1,5-2% від стартового курсу тижня.

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