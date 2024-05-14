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У Грузії проголосували за закон про "іноагентів": столицю країни охопили масові протести

Грузія , Вівторок 14 травня 2024 15:29
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У Грузії проголосували за закон про "іноагентів": столицю країни охопили масові протести Фото: за закон про іноагентів проголосували у Грузії (GetttyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У парламенті Грузії проголосували за скандальний проєкт про "іноагентів". Наразі у столиці країни, зокрема під стінами парламенту, тривають масові сутички.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsGeorgia.

Наразі відомо, що у Тбілісі, зокрема під стінами парламенту, тривають масові сутички протестуючих проти скандального закону з силовиками. Повідомляється, що є затримані.

На вулиці повиходило багато студентів та представників різних рухів, які виступають проти ухвалення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".

Не кращою була і ситуація в самих стінах парламенту, де на тлі планів правлячої партії прийняти відповідний законопроєкт розпочались масові сутички між депутатками.

Зрештою, навіть попри колективні спроби делегатів від США та ЄС, у парламенті Грузії проголосували за прийняття скандального законопроєкту 84 голосами "за" та 30 голосами "проти".

Зокрема, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кабахідзе на зустрічі з представником Госдепу США Джеймсом О'браєном пояснив необхідність ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу" і заявив про готовність поглиблювати відносини зі США "на справедливих умовах".

Варто зауважити, що на правильності таких дій активно наголошували у Кремлі. Зокрема прес-секретар Путіна Дмітрій Пєсков вже встиг назвати намагання західних делегатів з керівництвом Грузії - "тиском".

Що передувало

У квітні парламентом Грузії у першому читанні було схвалено законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", мета якого - контролювати і стримувати діяльність іноземних неурядових організацій, що займаються громадянськими правами в Грузії.

Варто зауважити, що торік правляча партія намагалася схвалити документ. Однак після масових протестів він був відкликаний. Втім, це не дало очікуваних результатів, адже текст прийнятого законопроєкту повністю збігався з торішнім. Головною його відмінністю був термін "іноагент", який замінили на "організація, що здійснює діяльність в інтересах іноземної держави".

Варто зауважити, що документ фактично збіжний із законом, що багато років діє в Росії. Водночас він фактично унеможливлює вступ країни до ЄС, де закон даного типу є порушенням прав людини.

У зв'язку із цим, 30 квітня, напередодні другого читання законопроєкту, тисячі грузинів вийшли у центр Тбілісі на акцію протесту, під час якої відбулися жорсткі сутички з поліцією.

Однак, не дивлячись на це, 1 травня депутати парламенту схвалили документ у другому читанні.

Вже 11 травня у Тбілісі відбувся "Європейський марш", що став найбільшим мітингом у сучасній історії країни.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з екстренним зверненням на тлі масових протестів.

А вже вчора комітет з юридичних питань парламенту Грузії стрімко підтримав у третьому читанні скандальний законопроєкт про "іноагентів".

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