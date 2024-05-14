В Іспанії підтвердили майбутній візит Зеленського та назвали дату

Президент України Володимир Зеленський відвідає столицю Іспанії Мадрид у п'ятницю, 17 травня, і буде прийнятий королем Феліпе VI.

Цю інформацію підтвердив Королівський палац Іспанії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Press .

Заплановано, що монарх проведе прийом для Зеленського о 12:30 за місцевим часом, а через годину влаштує трапезу на його честь.

Однак офіційно невідомо, чи матиме український президент інші зустрічі в Іспанії.

Уряд країни також не надав жодних подробиць щодо візиту Зеленського з міркувань безпеки, але очікується, що президент України також підпише двосторонню угоду про співпрацю в галузі безпеки з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.