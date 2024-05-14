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В Іспанії підтвердили майбутній візит Зеленського та назвали дату

Іспанія, Вівторок 14 травня 2024 17:50
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В Іспанії підтвердили майбутній візит Зеленського та назвали дату Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський відвідає столицю Іспанії Мадрид у п'ятницю, 17 травня, і буде прийнятий королем Феліпе VI.

Цю інформацію підтвердив Королівський палац Іспанії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Press.

Заплановано, що монарх проведе прийом для Зеленського о 12:30 за місцевим часом, а через годину влаштує трапезу на його честь.

Однак офіційно невідомо, чи матиме український президент інші зустрічі в Іспанії.

Уряд країни також не надав жодних подробиць щодо візиту Зеленського з міркувань безпеки, але очікується, що президент України також підпише двосторонню угоду про співпрацю в галузі безпеки з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Зеленський відвідає Іспанію

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський найближчими днями відвідає Мадрид, де підпише двосторонню угоду про безпеку з Іспанією. Від Іспанії договір підпише прем'єр-міністр Педро Санчес.

Зазначається, що двостороння угода про безпеку між Іспанією та Україною забезпечить стабільність і передбачуваність військової підтримки, яку Іспанія вже надає Києву за допомогою постачань зброї, підготовки більше ніж 4 000 бійців у Навчально-координаційному центрі в Толедо і догляду за десятками поранених у військовому госпіталі в Сарагосі.

Пакт зобов'язує Іспанію надавати довгострокову військову допомогу, постачати зброю, співпрацювати в підготовці збройних сил країни, сприяти розвитку української оборонної промисловості та обмінюватися інформацією у сфері розвідки і кібербезпеки.

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